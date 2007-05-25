Завтра РНБО ухвалить низку ключових рішень

Завтра, 26 травня, у першій половині дня планується засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це УНІАН повідомив член РНБО, який побажав залишитися неназваним.

Між тим голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ також сказав прихильникам "Нашої України", які стоять під будівлею Генпрокуратури, що у суботу відбудеться засідання РНБО, передає “Українська правда”.

"РНБО завтра буде приймати низку ключових рішень, які забезпечать чіткий сценарій виходу з кризи, незалежно від провокаційних дій тих чи інших сил", - заявив А.АВАКОВ.

Згідно із указом Президента, губернатори всіх областей входять до складу РНБО.