Завтра РНБО ухвалить низку ключових рішень
18:23, 25 травня 2007Політика
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Засідання заплановане на першу половину дня
Завтра, 26 травня, у першій половині дня планується засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це УНІАН повідомив член РНБО, який побажав залишитися неназваним.
Між тим голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ також сказав прихильникам "Нашої України", які стоять під будівлею Генпрокуратури, що у суботу відбудеться засідання РНБО, передає “Українська правда”.
"РНБО завтра буде приймати низку ключових рішень, які забезпечать чіткий сценарій виходу з кризи, незалежно від провокаційних дій тих чи інших сил", - заявив А.АВАКОВ.
Згідно із указом Президента, губернатори всіх областей входять до складу РНБО.
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