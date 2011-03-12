Чому українській Феміді такі дорогі пам'ятники Сталіну і Дзержинському?

В «Нашій Україні» називають упередженим рішення суду про позбавлення волі до двох років умовно члена ВО "Свобода" Юрія ГУДИМЕНКА за пошкодження пам’ятника Дзержинському в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не розуміє, як може бути таке, щоб іменем України засуджувались люди, які висловили своє обурення щодо катів українського народу, і в той же час покривались люди, які чинять відверту наругу над пам’яттю українських героїв.

«Українська Феміда щедрою рукою засуджує юнака до двох років позбавлення волі умовно за напис на пам’ятнику засновнику ВЧК та одному із організаторів «червоного терору» Дзержинському та вже декілька місяців тримає під вартою членів українських патріотичних організацій за пошкодження пам’ятника винного в організації геноциду українського народу Сталіна, але жодним чином не реагує на численні випадки пошкодження пам’ятників борцям за українську державність», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він обурений тим, що ні правоохоронна ні судова системи ніяк не відреагували на ушкодження у Кривому Розі пам’ятника у вигляді хреста з викарбуваними іменами борців за українську державність, у Дніпропетровську - пам’ятного знака, встановленого на місці поховання бійців армії УНР, у Лохвиці - пам`ятника жертвам голодоморів та політичних репресій, у Тернополі - меморіальної дошки народному депутатові трьох скликань, голові ОУН Ярославі Стецько. «І це лише незначна частина існуючих подібних прикладів», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Переконаний - подібна упередженість правоохоронної системи не лише незаконна та аморальна, а й приводить до посилення недовіри до неї з боку людей щодо можливості отримувати справедливі судові рішення", - зазначив голова політради "Нашої України".

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Жовтневий районний суд Запоріжжя, розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом пошкодження (розмалювання фарбою) пам`ятника Дзержинському в центрі Запоріжжя в травні 2010 року, засудив члена Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Юрія ГУДИМЕНКА до двох років позбавлення волі умовно.