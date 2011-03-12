У Симоненка знову заговорили про вихід із коаліції

Комуністи можуть вийти з парламентської коаліції.

Про це заявив народний депутат України Володимир МАТВЄЄВ під час виступу на IV З'їзді комуністів-депутатів рад України. Про це повідомляє прес-служба КПУ.

Як повідомляє УНІАН, В.МАТВЄЄВ сказав, що у фракції КПУ з'явилися сумніви з приводу продовження своєї діяльності в коаліції, оскільки влада відходить від початкових домовленостей з комуністами.

«Звичайно, грюкнути дверима і піти з коаліції було б найпростіше. Тому до прийняття різких рішень всі наші члени та депутати мають мобілізувати свої дії й сили. Це не так вже й легко, тому що, наприклад, в парламенті нас тільки 26, але ми повинні послідовно відстоювати свої позиції. І тільки, якщо ситуація не зміниться, приймати таке рішення, як вихід з коаліції», - сказав В.МАТВЄЄВ. За його словами, потрібно прийняти сьогодні на з'їзді звернення до всіх депутатів і народу України, а також відкритий лист до Президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з цього приводу