Тейлор: На Заході побоюються, що Україна сходить з демократичного шляху
13:39, 12 березня 2011Політика
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Але є шанс почути аплодисменти
На Заході побоюються, що Україна, яка була демократичним лідером у минулому й може ним стати в майбутньому, сходить із демократичного шляху.
Про це в коментарі «Дзеркалу тижня. Україна» заявив посол США в Україні (2006-2009 рр.) Уїльям ТЕЙЛОР.
За його словами, Україна повинна повернутися на шлях демократичного управління й верховенства права. При цьому він підкреслив, що “якщо Україна повернеться на нього, то Захід і весь світ будуть їй аплодувати”.
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