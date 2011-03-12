Тейлор: На Заході побоюються, що Україна сходить з демократичного шляху

На Заході побоюються, що Україна, яка була демократичним лідером у минулому й може ним стати в майбутньому, сходить із демократичного шляху.

Про це в коментарі «Дзеркалу тижня. Україна» заявив посол США в Україні (2006-2009 рр.) Уїльям ТЕЙЛОР.

За його словами, Україна повинна повернутися на шлях демократичного управління й верховенства права. При цьому він підкреслив, що “якщо Україна повернеться на нього, то Захід і весь світ будуть їй аплодувати”.