Симоненко знайшов, кому віддати місця опозиціонерів у ВР

Якщо народні депутати БЮТ і "Наша Україна" складуть повноваження і «обнулять списки», то їхні місця у Верховній Раді будуть розподіленими між трьома фракціями коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що норма, яка стосується того, що в парламенті має бути не менше 300 народних депутатів, щоб він був дієздатним, була прийнята стосовно змішаної системи виборів.

Водночас, за його словами, ця норма не може розповсюджуватися на парламент, який був обраний за пропорційною системою. П.СИМОНЕНКО сказав, що якщо виникне ситуація, коли політичні партії «обнулять списки», і народні депутати складуть повноваження, то «ці проценти діляться між тими, хто залишися у парламенті, і таким чином буде відновлено 450 народних депутатів».