Два мільйони вболівальників подали заявки на квитки Євро-2012

Через десять днів після початку продажу квитків на матчі чемпіонату Європи, що пройде в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року, заявки на їх придбання надіслали понад два мільйони вболівальників із усього світу.

На сайті UEFA.com зареєструвалося приблизно 700 тисяч шанувальників футболу з 178 країн, а попит на різні категорії квитків уже перевищив пропозицію на 28 із 31 матчу турніру. Це означає, що в квітні буде проведена лотерея, яка визначить власників квитків на поєдинки підвищеного попиту.

Все ще вільні кілька сотень квитків на три матчі групи D, в яких не візьме участь збірна України. Два з них відбудуться в Києві й один - у Донецьку. В уболівальників, які подали заявки на ці зустрічі, поки найбільші шанси отримати квитки. Не в останню чергу, через велику місткість двох арен.

Жителі Україні та Польщі проявили чималу активність - їх запити склали приблизно 90 відсотків від загальної кількості заявок. Значний інтерес проявляють також уболівальники з сусідніх держав: на жителів Німеччини припадає 3,3 відсотка заявок, на росіян - 1,9.

Дуже популярним виявився пакет "Мій стадіон". Вільних пакетів у цій категорії залишилося мало, а в Києві та Варшаві попит уже перевищує пропозицію.

Така ж ситуація склалася в категорії квитків "Разом із командою" для збірних Німеччини, Нідерландів, Польщі, Росії, Іспанії та України. Ще низка національних команд близькі до входження до цього списку.

Дата подачі заявки в рамках зазначеного терміну - з 1 по 31 березня - значення не має. Всі заявки, надіслані в березні, на рівних правах візьмуть участь у лотереї.

Продаж квитків на матчі Євро-2012 проводиться винятково через UEFA.com.

УЄФА