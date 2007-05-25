Зараз у парламенті - позачергове засідання

Зараз у парламенті відбувається засідання лідерів фракцій щодо подальшої роботи Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесійному засіданні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Перед цим перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що завтра «в державі буде здійснено ще один антиконституційний захід». За його словами, йдеться про з’їзди «Нашої України» та Блоку Юлії Тимошенко, де планується розглянути питання про складення повноважень народними депутатами України від фракцій НУ і БЮТ.

А.МАРТИНЮК вважає, що це буде «вчинено незаконно».

Він зазначив, що відповідно до Конституції України в разі не входження народного депутата від політичної партії, блоку до складу депутатської фракції, або виходу народного депутата зі складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі відповідного закону.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що на даний час такого закону не існує, і тому з’їзди «не мають права позбавляти депутатів повноважень».

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, у свою чергу, зазначив, що відповідно до ст. 61 ч. 3 Регламенту Верховної Ради України народний депутат повинен повідомити про вихід зі складу депутатської фракції письмово головуючому на пленарному засіданні. За його словами, письмове повідомлення має бути погоджено з головою фракції, і повідомлення по виключення зі складу фракцію робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови депутатської фракції.

П.СИМОНЕНКО заявив, що перш, ніж розглядати ці питання на з’їзді, необхідно прийти до парламенту і оголосити про це на засіданні.