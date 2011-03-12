Активісту «Тризубу» дали 2 роки

В Івано-Франківській області засуджено до двох років позбавлення волі активіста ВО «Тризуб» ім. С. Бандери 59-річного Степана БИЧЕКА.

Відповідний вирок оголосив 10 березня Рогатинський районний суд, повідомив сьогодні УНІАН один з учасників судового засідання.

За його словами, підсудний мешканець міста Самбір (Львівська область) звинувачувався у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Його автомобіль 8 січня цього року зупинили на посту ДАІ при в`їзді в місто Рогатин і під водійським сидінням міліціонери виявили автомат АКСМ, а під час обшуку в нього вдома - пістолет системи наган та помпову рушницю.

За словами співрозмовника агентства, свою вину в інкримінованому злочині (ст.263 ч.1 КК України - носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) С.БИЧЕК на суді визнав і в скоєному розкаявся.

У своїх поясненнях в суді С.БИЧЕК не приховував, що виявлені в нього вдома пістолет, рушниця та декілька радіостанцій справді належать йому. Він пояснив, що наприкінці 80-х років у складі громадської організації "Варта Руху" працював на розкопках у тих місцях, де були бої УПА у Карпатах, і там знайшов поржавілий наган. Згодом пістолет почистив, доукомплектував саморобними деталями і зробив придатним для стрільби.

Помпову рушницю, за словами підсудного, він отримав на початку 2000-х років як начальник охорони однієї львівської фірми, яка виробляла соки на «зарплату». Виявлені в помешканні рації, за словами засудженого, мали двояке походження: одна радіостанція пролежала під диваном років двадцять - ще на початку 90-х він із "Вартою Руху" їздив на акцію в Берестечко, де забезпечував охорону заходу. А іншу він отримав під час Майдану у 2004 році, коли ВО "Тризуб" також забезпечував правопорядок. "А виявлений автомат придбав в Івано-Франківську «для впевненості», - сказав “тризубівець”.

Адвокати засудженого готують апеляцію на рішення Рогатинського районного суду.

Довідка УНІАН. Арешти членів ВО "Тризуб", які відбувалися у різних регіонах України після знищення на початку року пам`ятника Сталіну в Запоріжжі, речники цієї організації одразу назвали політичними. Під час судового процесу, який проходив у Рогатині, С.БИЧЕК також відзначав політичний підтекст порушеної проти нього кримінальної справи. Зокрема, він зауважив, що і в райвідділі міліції, і в обласному центрі правоохоронці в розмові з ним згадували понищені пам`ятники Сталіну і Леніну, а також підпали в офісах Партії регіонів.

С.БИЧЕК - учасник бойових дій в Афганістані, переніс інфаркт, хворіє на цукровий діабет і потребує медичної допомоги.