Ліводемократичні партії України заявили про намір об'єднатися

Партія «Народна влада» (лідер - Йосип ВІНСЬКИЙ), Соціал-демократична партія України (Юрій БУЗДУГАН), Соціал-демократична партія України (об’єднана) (Юрій ЗАГОРОДНІЙ), партія «Справедливість» (Станіслав НІКОЛАЄНКО), Українська селянська демократична партія (Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ), які входять до об’єднання “Українська демократична лівиця”, мають намір створити єдину політичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції за результатами першого форуму “Української демократичної лівиці”, який відбувся сьогодні в Києві.

Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що вже до початку осені об’єднавчий процес має розпочатись. Відповідаючи на запитання журналістів, хто очолить цю політичну структуру, лідер “Народної влади” зазначив, що це питання ще не обговорювалось.

Він додав, що партії “лівиці” об’єднують в першу чергу спільні ідеологічні засади. “Ми не робимо проект під конкретного лідера”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Ю.БУЗДУГАН також зазначив, що для “лівиці” пріоритетом є захист інтересів людей найманої праці. “Для нас на першому місці справедлива зарплата”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року “Українська демократична лівиця” закликала усіх прихильників ідеї соціальної справедливості, європейського соціалізму, усі лівоцентристські, соціал-демократичні та соціалістичні партії до єднання і формування єдиної політичної сили.