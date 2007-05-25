Симоненко: через кризу ВР вирішила працювати весь наступний тиждень

Верховна Рада України наступного тижня працюватиме у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення Погоджувальної ради лідерів фракцій коаліції повідомив керівник фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, Верховна Рада працюватиме, незважаючи на те, що згідно з календарним планом наступний тиждень мав бути не пленарним. П.СИМОНЕНКО наголосив, що це пов’язано з розвитком подій в Україні і політичною кризою.

П.СИМОНЕНКО також повідомив, що депутати погодили графік чергування на вихідні у приміщенні парламенту.

Відповідаючи на запитання, чи буде ВР на вихідних працювати у пленарному режиму, П.СИМОНЕНКО наголосив, що це питання не обговорювалось.

У свою чергу, член фракції СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ зазначив, що депутати збиратимуться на пленарні засідання у вихідні, якщо в цьому буде потреба.