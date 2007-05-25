Костенко: ...було не затягувати переговори

Один із лідерів „Української правиці”, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО висловлює сумнів в запровадженні Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ надзвичайного стану, оскільки „є проблемою пошук правових шляхів для здійснення цього кроку”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, як зазначив Ю.КОСТЕНКО, „згідно із законом, відповідний указ Президента має затвердити ВР, однак вона розпущена Президентом ще 2 квітня”.

У той же час Ю.КОСТЕНКО вважає „мало прогнозованим” розвиток політичного конфлікту після загострення кризи 24 травня. Він вважає, що після „кроків з нарощування кризи можуть відбутися процеси, які не піддаються логіці та елементарному аналізу”. За його словами, „обидві сторони вишукують все більше суперечностей та демонструють все менше конструктиву”.

Ю.КОСТЕНКО вважає, що до переговорів конфліктуючих сторін мають приєднатися міжнародні посередники, як це було під час політичної кризи 2004 року.

Лідер УНП вважає несправедливими обвинувачення коаліцією Президента в ініціюванні кризи, начебто спровокованої „виходом з правового поля”. „Президент запропонував демократичний спосіб виходу з кризи - проведення дострокових парламентських виборів, - нагадує Ю.КОСТЕНКО. - До юридично невмотивованих рішень з обох сторін призвела відмова коаліції від виборів та затягування переговорів про їх оголошення”.