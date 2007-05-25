До Секретаріату Президента прибули посли іноземних держав

Сьогодні в Секретаріаті Президента України планується зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з послами іноземних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, до Секретаріату Президента України з 20.30 почали прибувати дипломати.

Близько 21.00 в Секретаріат прибули посли більшості країн, акредитованих в Україні, зокрема, Великої Британії, США, Китаю, Японії, Грузії, Фінляндії та ін. Поки що не прибув посол Росії Віктор ЧЕРНОМИРДІН, однак приїхав його помічник.

Один з прибулих дипломатів повідомив журналістам, що вони прибули на запрошення Президента України.

Як повідомила журналістам керівник прес-служби Президента Лариса МУДРАК, дипломати поки що зустрічаються з заступником глави Секретаріату Президента України Олександром ЧАЛИМ та міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Секретаріаті проходить зустріч Президента з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ та лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.