Іноземні посли залишають Секретаріат Президента

У Секретаріаті Президента України завершилася зустріч послів іноземних держав із заступником глави Секретаріату Президента України Олександром ЧАЛИМ та міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, дипломати залишають Секретаріат Президента.

Як повідомив журналістам представник Посольства Франції, що на зустрічі їм розповіли про те, що зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ та лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

На запитання, чи призначили послам зустріч з Президентом на інший час, французький дипломат відповів негативно.

Зустріч послів з О.ЧАЛИМ та А.ЯЦЕНЮКОМ тривала менш як півгодини.