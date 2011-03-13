Ярошенко: В 2011 році фінансування Євро-2012 збільшиться вдвічі

В Україні в 2011 році фінансування програми підготовки країни до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 збільшиться вдвічі у порівнянні з минулим 2010 роком – до 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, в минулому 2010 року державна програма Євро-2012 була профінансована в обсязі 9,1 млрд. грн., що в 2,7 рази більше, ніж було витрачено на ці цілі в 2009 році. Але в поточному 2011 року сума витрат на фінансування даної програми збільшилася вже до 18 млрд. грн., що практично вдвічі більше, ніж в 2010 році, констатував міністр.

Ф.ЯРОШЕНКО запевнив: «Цього року у нас також багато джерел різних фінансування... до18 млрд. грн. ми повинні профінансувати витрати, і ми знаємо, у нас є відповідні джерела, тому це буде профінансовано».