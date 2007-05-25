Турчинов: Піскун публічно визнав незаконними свої дії

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Святослав ПІСКУН публічно визнав, що його вчорашні дії були незаконними.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на “5-му каналі”, коментуючи заяву С.ПІСКУНА про його поновлення судом на посаді генпрокурора.

Зокрема, звернувши увагу на заяву С.ПІСКУНА, що він “єдиний генеральний прокурор сьогодні в Генеральній прокуратурі”, О.ТУРЧИНОВ зазначив: “Ви чули, з чого він почав – “от я тепер є генеральний прокурор”. А у мене тоді питання: а оці два дні – безпредєл, бійки, коли говорили: “За командою генерального прокурора ПІСКУНА “Беркут” очистив приміщення”, і т. д., - тобто фактично ПІСКУН підтвердив, що ці два дні він не був генпрокурором, не мав жодного права перебувати на території Генпрокуратури, не мав права приймати ті чи інші акти, в тому числі, підписувати якісь рішення, звинувачення і т. д., не мав права вводити разом з ЦУШКОМ “Беркут” та інші силові підрозділи МВС на територію Генпрокуратури”.

Він наголосив: “Тобто, фактично, зараз ПІСКУН перед всім українським суспільством визнав, що він два дні (24 та 25 травня – УНІАН) займався злочином, а зараз його суд нібито поновив”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

Сьогодні, 25 травня, С.ПІСКУН повідомив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (з посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”. Як зазначив С.ПІСКУН, він вже отримав постанову суду про своє поновлення.