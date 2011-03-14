Турчинов: наступ на Онопенка не закінчився

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що нинішня влада знову спробує здійснити кадрові перестановки в судовій гілці влади, незважаючи на те, що перша спроба відставки Голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА провалилася.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

За словами О.ТУРЧИНОВА, висловлення недовіри В.ОНОПЕНКУ не вдалося реалізувати тому, що у ВСУ "ще залишаються судді, які хочуть бачити в Україні існування закону та рішень, які базуються на юридичних підвалинах, а не на бажанні чиновників і бізнесменів з оточення високопосадовців".

"Саме тому, я думаю, цей наступ, а він вже був третім наступом на Верховний Суд, не пройшов. Але я можу прогнозувати, що влада на цьому не зупиниться і буде вибудовувати свою вертикаль", - додав він.

О.ТУРЧИНОВ вважає, що це дуже небезпечно, коли за політичними інтересами будується вся влада в Україні. "Такої монополії влади не було навіть в часи президентства Леоніда КУЧМИ", - переконаний перший заступник голови партії "Батьківщина".