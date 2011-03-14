Тимошенко сьогодні знову йде до прокуратури

Лідер ВО "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко повинна 14 березня о 12.00 з`явитися до Генеральної прокуратури, повідомляє персональний сайт Тимошенко. "14 березня на 12.00 Юлію Тимошенко викликають до Головного управління Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ (вул. Борисоглібська, 18/17)", - зазначається в повідомленні.

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