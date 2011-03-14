Турчинов пояснив, чому він ще не під слідством

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ поки не береться прогнозувати, які звинувачення Генпрокуратурою можуть бути згодом висунуті проти нього.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Прогнозувати дії наших опонентів неможливо", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що кожен, хто нині в політиці опонує нинішній владі, повинен бути готовий до того, що проти нього може в будь-яку мить сфабриковані справа.

"Тому, якщо маєш сміливість бути в опозиції, повинен бути готовий, що в будь-яку мить буде сфабрикована справа. Яку справу сфабрикувати проти мене, я думаю, що вони поки цього не вирішили", - додав він.

При цьому, за словами О.ТУРЧИНОВА, виходячи з того, які звинувачення висуваються опозиціонерам, така справа може стосуватися чого завгодно.

"Відкрити справу можуть з будь-якого питання. Але я їм не збираюся допомагати. Нехай вони самі міркують, в чому звинувачувати опозиціонерів", - додав О.ТУРЧИНОВ.