Євро на міжбанку пішло вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9320/7,9380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту склали 0,2768/0,2771, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,0460/11,0590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3909/1,3911 (п`ятниця — 1,3832/1,3834).

У суботу Нацбанк на ринок не виходив.