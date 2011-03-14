Тимошенко хоче, щоб ГПУ зайнялася Азаровим

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні передати у Генеральну прокуратуру України заяву з вимогою розслідувати факти маніпулювання владою соціально-економічними показниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури.

«Я хочу сьогодні офіційно подати заяву про скоєння злочину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр зазначила, посилаючись на дані незалежних експертів, що рівень інфляції в 2010 році перевищив 25% замість оприлюднених владою 9%. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що згідно із законодавством, уряд зобов’язаний індексувати на рівень інфляції пенсії, зарплати, стипендії та інші соціальні виплати.

«Смішно сьогодні виглядають політичні переслідування на пустому місці в той час, коли у кожної людини з кишені вкрали до 25% заробітних плат і пенсій щомісяця», - вважає вона.

Екс-прем’єр також повідомила, що сьогодні парламентська фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягатиме на включенні до порядку денного проекту документа з вимогою до влади виконати зобов’язання перед громадянами.