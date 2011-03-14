Азаров обіцяє «значне поліпшення життя» вже через 10 років

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що найближчими роками темпи приросту ВВП становитимуть 7-10%.

Про це він заявив, виступаючи на першому Міжнародному політичному форумі «Саміт лідерів змін» у рамках візиту до Туреччини, повідомляється на офіційному урядовому сайті.

«Ми орієнтуємося на те, що впродовж найближчих десяти років ми матимемо темпи економічного розвитку від 7% до 10%, що дозволить нам вже через 10 років значно покращити життя наших громадян і реалізувати безліч інфраструктурних проектів», - заявив глава українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 р. становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

У Держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.