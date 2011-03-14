Азаров велів «зняти голови» двом чиновникам Луганської ОДА

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ видав розпорядження про притягнення до відповідальності двох посадовців Луганської обласної державної адміністрації за неналежну організацію заходів із забезпечення борошном хлібопекарських підприємств, а також за відсутність у торговельній мережі міст Антрацит і Свердловськ (Луганська обл.) сортів хліба, які мають найбільший попит у регіоні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, М.АЗАРОВ доручив голові Луганської ОДА Володимиру ПРИСТЮКУ звільнити начальника Головного управління агропромислового розвитку ОДА Сергія ХВОРОСТЯНЕНКА і начальника Головного управління економіки ОДА Ігоря АГІБАЛОВА.

Голова Луганської ОДА має доповісти уряду про виконання розпорядження до 17 березня.