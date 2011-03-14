Тимошенко просить ГПУ відпустити її до Литви та Бельгії

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО просить Генеральну прокуратуру України дозволити їй виїзд до Литви та Бельгії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Генпрокуратури.

«Ми очікуємо зараз рішення Генеральної прокуратури щодо поїздки до Брюсселю та щодо поїздки у Литву на форум щодо розвитку демократії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня американський сенатор Джон МакКЕЙН та президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС закликали українську владу та Генеральну прокуратуру України зняти обмеження на пересування лідера партії "Батьківщини" Юлії ТИМОШЕНКО. Вони закликали українську владу дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати саміт Європейської народної партії в Брюсселі 24 березня.

Окрім того, лідера партії "Батьківщина" запрошено взяти участь у міжнародному форумі "Найкращий досвід зміцнення демократії", який відбудеться 30 червня у Литві.

Офіційне запрошення надіслано від імені Президента Фінляндії Тар`ї ХАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРИБАУСКАЙТЕ.