Чиновник з МЗС вважає, що Україна не мусить підтримувати ЄС у всьому

Україна не зобов`язана у всьому солідаризуватися з Європейським Союзом.

Таку думку висловив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН під час експертного опитування Інституту Горшенінанапередодні першого засідання Парламентської асамблеї "Східне партнерство" (EURONEST), повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

"Ми розуміємо ту стурбованість, яку Європейський Союз висловлює щодо стану демократії в Білорусі. Ми це доносили до наших білоруських партнерів. При цьому, безумовно, Україна, що не є кандидатом на членство в ЄС, не зобов`язана у всьому солідаризуватися з Європейським Союзом", - зазначив він.

За словами О.ВОЛОШИНА, в України окремі особливості співпраці з Білоруссю, величезний обсяг торговельно-економічної взаємодії, між країнами давня історія, "це наш сусід і близький нам народ".

Він відзначив, що все це ставить Україну в природне становище країни, зацікавленої в посередництві між ЄС і Білоруссю. "Ми вважаємо, що будь-яка ізоляція Білорусі буде контрпродуктивною. Ми сподіваємося, що білоруське керівництво проявить добру волю помиритися з ЄС, і Україна в цьому всіляко готова допомагати. Врешті-решт, Білорусь і ЄС - сусіди, вони не можуть не спілкуватися один з одним", - заявив він.

Дипломат також відзначив, що сама Україна заслуговує окремого і особливого формату співпраці з ЄС. "На цьому фоні будь-які форми співпраці, що передбачають постановку нас в один ряд з такими країнами, як Вірменія, Грузія, Азербайджан, які мають набагато більш примарні перспективи вступу до Європейського Союзу, сприймаються нами дуже стримано. Насправді, для нас набагато важливіше - пряма співпраця з Європейським парламентом, взаємодія з фракціями в ньому. Тому ЄВРОНЕСТ - це структура, яка для нас має допоміжне значення", - сказав дипломат.

Тим часом євроінтеграційні успіхи Молдови О.ВОЛОШИН оцінює зовсім не так оптимістично, як європейські колеги. "У нас ніякого змагання з Молдовою немає. Наскільки неспівставні наші потенціали, що навіть смішно говорити про конкуренцію", - сказав він.