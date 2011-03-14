Екс-кандидат у президенти Білорусі залишив країну

Екс-кандидат у президенти Білорусі Алесь МИХАЛЕВИЧ, стосовно якого був обрана підписка про невиїзд у зв`язку зі звинуваченнями в організації масових безпорядків у грудні 2010 року, залишив країну.

Про це А.МИХАЛЕВИЧ повідомив на своїй сторінці в "Живому журналі".

"Мене викликають для проведення слідчих дій у КДБ. У мене є достатні підстави вважати, що з будівлі КДБ вже не вийду. Тому мене в КДБ не буде. Зараз я перебуваю в надійному місці, не в зоні досяжності білоруського КДБ. Збираюся продовжувати роботу з припинення тортур і звільненню всіх, хто незаконно утримується з політичних мотивів", - написав сьогодні вночі в своєму блоге А.МИХАЛЕВИЧ.

За його словами, слідчі дії мали проводитися сьогодні, 14 березня.

Білоруська служба радіостанції "Свобода" повідомляє з посиланням на дружину А.МИХАЛЕВИЧА Мілану, що в даний момент її чоловік знаходиться за межами Білорусі.

За її словами, востаннє вона бачилася з чоловіком увечері в суботу, 12 березня. Після цього він пішов на якісь зустрічі і додому вже не повернувся. Мілана МИХАЛЕВИЧ повідомила, що разом з друзями чекала повідомлення від свого чоловіка на його сторінці в "Живому журналі".

За інформацією радіостанції "Свобода", А.МИХАЛЕВИЧ залишив Білорусь без паспорта.

Довідка УНІАН. А.МИХАЛЕВИЧ балотувався в Президенти Білорусі на виборах 19 грудня 2010 року від опозиційної партії "Білоруський народний фронт".

Увечері 19 грудня був затриманий і поміщений у СІЗО КДБ Білорусі за підозрою в організації масових безпорядків у центрі Мінська. Проте, через деякий час був звільнений з КДБ під підписку про невиїзд. Запобіжний захід стосовно нього було змінено, як повідомляв прес-центр КДБ Білорусі, після його прохання на ім`я Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА. "Я завжди ставився до Вас з повагою, і Ваші заслуги для незалежності Білорусі незаперечні і дуже великі. Під час своєї виборчої кампанії я не сказав нічого поганого ні на Вашу адресу, ні на адресу Ваших близьких і рідних. Я, як колишній кандидат, щиро шкодую, що стався конфлікт і постраждало багато людей. Прошу Вас особисто взяти під контроль питання про мою подальшу долю", - написав А.МИХАЛЕВИЧ у своєму зверненні до О.ЛУКАШЕНКА.

Відразу після виходу із СІЗО КДБ А.МИХАЛЕВИЧ провів прес-конференцію, на якій заявив про тортури, що застосовуються до затриманих 19 грудня на мирній акції протесту проти офіційних результатів виборів.