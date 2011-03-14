Азаров вирушив із Стамбула до Ізраїлю

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ завершив дводенний візит до Туреччини і відбув із Стамбулу з офіційним триденним візитом до Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту у вівторок, 15 березня, М.АЗАРОВ проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ ІІІ.

Також запланована зустріч М.АЗАРОВА з головою ізраїльського об`єднання вихідців з України Давидом ЛЄВІНИМ.

Крім того, М.АЗАРОВ планує ознайомитися з роботою центру дитячої онкології лікарні Дана.

Запланована і зустріч прем`єр-міністра України з представниками ділових кіл Ізраїлю.

В середу, 16 березня, М.АЗАРОВ зустрінеться з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ.

Також прем`єр-міністр України планує відвідати меморіальний комплекс «Яд Вашем» і покласти вінки до пам`ятника жертвам Голокосту.

Крім того, очікується обід на честь М.АЗАРОВА від віце-прем`єр-міністра - міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора ЛІБЕРМАНА.

Після цього М.АЗАРОВ проведе зустріч з прем`єр-міністром Ізраїлю Беньяміном НЕТАНЬЯХУ.

Також під час візиту М.АЗАРОВ ознайомиться з роботою концерну «Ізраїльська авіаційна промисловість».

М.АЗАРОВА під час поїздки супроводжуватимуть президент холдингу EC-group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонду Віктора Пінчука Віктор ПІНЧУК, керівник групи у ВР з міжпарламентських зв`язків з Ізраїлем Олександр ФЕЛЬДМАН і генеральний конструктор АНТК ім. Антонова Дмитро КІВА.