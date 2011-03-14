У Могильова вступилися за даішника, побитого охоронцем нардепа

Співробітник ДАІ, який зупинив у вихідні автомобіль народного депутата Володимира ЛАНДИКА у Луганській області, перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в Луганській області Євген ПОЛЬСКОЙ, передає «Остров».

За його словами, щодо цього випадку дійсно мали місце два факти. «Перше – це те, що співробітники ДАІ зупинили автомобіль, в якому їхав народний депутат Володимир ЛАНДИК. Друге – автомобіль рухався зі швидкістю 91 км/год в межах міста за дозволеної 60 км/год», - повідомив Є.ПОЛЬСКОЙ.

За його словами, за даної ситуації реакція ДАІ була «абсолютно правомірною».

Інших подробиць Є.ПОЛЬСКОЙ не повідомив, пославшись на те, що розслідуванням події опікуватиметься прокуратура. Проте на запитання, чи мало місце биття співробітника ДАІ охороною народного депутата, відповів, що даний співробітник лежить у лікарні з тілесними ушкодженнями.

«Чи був факт саме побиття, вирішить прокуратура», - сказав Є.ПОЛЬСКОЙ.

Відповідаючи на запитання про те, чи був факт вимагання хабара з боку даішників, він сказав: «Має бути логіка. Ми на озброєння одержали новий прилад – «трукем». Він здатний фіксувати швидкість на відстані 2 кілометри. Прилад цей сертифікований, і його особливість у тому, що інформацію на ньому стерти не можна. Тобто, якщо факт порушення є, його не можна приховати. А якщо такий факт є, має бути складено протокол або рапорт. У спробі одержати гроші з Володимира Івановича я сумніваюся, однак, у будь-якому разі, розбереться прокуратура».

Як повідомлялося, минулими вихідними у Луганську розгорівся скандал за участю народного депутата В.ЛАНДИКА і співробітників ДАІ. Нібито співробітники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з правоохоронцями через те, що ті «вимагали хабар». У результаті постраждав один із співробітників ДАІ.

При цьому у ДАІ обвинуватили депутата В.ЛАНДИКА у підбурюванні до побиття інспектора.

Тим часом сам В.ЛАНДИК спростовує звинувачення у побитті.