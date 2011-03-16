ПР готується до прийняття непопулярних рішень?

Поповнення фракції Партії регіонів новими народними депутатами пояснюється тим, що влада активно готується до ухвалення непопулярних рішень.

Таку думку УНІАН висловив віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО,

За його словами, стає очевидним, що фракція Партії регіонів готується до ухвалення закону про пенсійну реформу. М.ТОМЕНКО припустив, що союзники “регіоналів” по більшості, зокрема, фракції КПУ та Народної партії можуть не підтримати ініціативи влади з деяких соціальних питань. «За таких умов Партії регіонів для проведення непопулярних соціально-економічних рішень треба мати чіткий контроль мінімум за 226 картками», - вважає він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що нині влада стовідсотково може розраховувати на 187 карток фракції Партії регіонів та 20 карток групи «Реформи заради майбутнього». «Таким чином, й надалі з числа позафракційних буде відбуватися рекрутування (депутатів) Партією регіонів, щоб вийти на гарантований мінімум при ухваленні непопулярних рішень», - переконаний віце-спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН, Антон ЯЦЕНКО та Степан ГЛУСЬ, які були обрані до парламенту за списком Блоку Юлії Тимошенко, увійшли до складу фракції Партії регіонів.