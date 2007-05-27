Йосип Вінський відпустив делегатів БЮТ до середи, або вівторка

Проведення міжпартійного з’їзду Блоку Юлії Тимошенко відкладено на пізніший термін

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Зокрема, близько опівночі, 26 травня, делегати з’їзду БЮТ прийняли рішення закрити з’їзд і провести його пізніше.

Зокрема, перед закриттям з’їзду виступив народний депутат, член БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ, який зазначив, що у зв’язку з проведенням консультацій з’їзд блоку неможливо провести без участі Юлії ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що лідер БЮТ бере участь у консультаціях в Секретаріаті Президента.

У зв’язку з чим з’їзд вірогідніше за все проводитиметься у вівторок, 29 або у середу, 30 травня.