Йосип Вінський відпустив делегатів БЮТ до середи, або вівторка
00:34, 27 травня 2007Політика
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Залежно, коли на Банковій закінчать
Проведення міжпартійного з’їзду Блоку Юлії Тимошенко відкладено на пізніший термін
Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.
Зокрема, близько опівночі, 26 травня, делегати з’їзду БЮТ прийняли рішення закрити з’їзд і провести його пізніше.
Зокрема, перед закриттям з’їзду виступив народний депутат, член БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ, який зазначив, що у зв’язку з проведенням консультацій з’їзд блоку неможливо провести без участі Юлії ТИМОШЕНКО.
Він нагадав, що лідер БЮТ бере участь у консультаціях в Секретаріаті Президента.
У зв’язку з чим з’їзд вірогідніше за все проводитиметься у вівторок, 29 або у середу, 30 травня.
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