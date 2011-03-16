У Центрі соціально-консервативної політики (Україна) обговорять національну ідею

17 березня о 18.30 у готелі «Прем`єр-Палас (конференц-зал «Софіївський Гранд-Хол»)» за адресою: бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему: «Національна ідея. Виклики ХХІ століття». У засіданні візьмуть участь: політологи Володимир ФЕСЕНКО і Дмитро ВИДРІН, президент БО «Слов`янський Фонд» Володимир ЯНЧЕНКО, президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ, депутат Держдуми РФ Сергій МАРКОВ та ін. Акредитація за тел.: 050 383 18 72

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