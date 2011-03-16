«Ластівчине гніздо» передали Джарти

Верховна рада Криму передала замок «Ластівчине гніздо» на південному березі з комунальної власності територіальної громади Ялти до складу майна, що належить автономній республіці.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні на сесії кримського парламенту проголосували 67 із 78 депутатів, присутніх на засіданні. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«Об`єкт культурної спадщини є візитною карткою Автономної Республіки Крим, шедевром архітектури і входить до скарбниці світових культурних цінностей. Пам`ятник украй неефективно використовується орендарями - ТОВ "Ялта-Верона", прилегла до нього земельна ділянка захаращена торговими спорудами», - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови кримського парламенту.

Депутати також дозволили Раді міністрів Криму створити кримську республіканську установу «Палац-замок «Ластівчине гніздо». Кримський уряд хотів би створити там культурний центр.

«Ластівчине гніздо» має функціонувати не як ресторан або пункт громадського харчування, це повинен бути виставковий, культурний центр, який би відвідували туристи. Розробляється концепція, й найближчим часом це все буде організовано», - сказав перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ на брифінгу після засідання парламенту автономії.

Як повідомляв УНІАН, депутати Ялтинської міської ради 23 лютого дали згоду на передачу «Ластівчиного гнізда» з комунальної власності громади Ялти до складу майна Криму.

У 2002 році будівля замку була передана в оренду компанії «Ялта-Верона». Щомісячно товариство з обмеженою відповідальністю перераховувало 11 тис. 700 грн. орендної плати.

«Ластівчине гніздо» одержало свій нинішній вигляд завдяки барону Штейнгелю, який побажав залишити в Криму, де любив відпочивати, пам`ять про рицарські замки середньовіччя. В 1912 році на Аврориній скелі для нього було побудовано замок у готичному стилі.