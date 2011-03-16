«Чорноморка» просить підтримки у руху «Стоп цензурі!»

Колектив Чорноморської телерадіокомпанії закликає журналістський рух «Стоп цензурі!» підтримати його в ситуації з позбавленням каналу ліцензії на мовлення.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні колективу Чорноморської ТРК до руху «Стоп цензурі!», яке підписали 159 членів колективу телерадіокомпанії.

«2 березня 2011 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, не маючи законних підстав, відмовила ТОВ «Чорноморська ТРК» у продовженні терміну дії ліцензії і вирішила виставити на конкурс три частоти, на яких наша компанія веде мовлення вже сім років. Ліцензія на мовлення в кримських селищах Нова Петрівка, Совєтське і Чорноморське дозволяє нашій компанії забезпечити телевізійним сигналом п`ять сільських районів півострова і є частиною загальної мережі мовлення, що обслуговує близько 2,5 млн. жителів Криму і Севастополя», - наголошується у зверненні.

Колектив ТРК зазначає, що «регулятор мотивував відмову тим, що «Чорноморка», нібито, мала 3 попередження і рішення про порушення умов ліцензії: у 2000, 2007 і в 2010 роках. При цьому, члени Національної ради були поінформовані, що попередження 2000 року вже не діє, попередження і рішення 2007 року щодо ЧТРК відмінені рішеннями судів, що набули законної сили, а робочі зауваження 2010 року усунені у терміни, визначені Національною радою».

Журналісти нагадують, що Чорноморська телерадіокомпанія працює в кримському ефірі 18 років. «На наших передачах виросло ціле покоління кримчан. За всіма рейтингами, а головне, на думку більшості наших глядачів, телерадіокомпанія є найпопулярнішою в автономії. У нашому арсеналі більш як 130 власних проектів, неодноразово визнаних призерами і переможцями міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів», - зазначає колектив ТРК.

Журналісти підкреслюють, що вони незалежні від влади, об`єктивно подають інформацію, надають можливість висловити свою позицію різним політичним силам, громадським рухам, простим громадянам. «Саме тому напередодні кожних виборів «Чорноморку» намагаються закрити. Нинішні події – шоста така спроба влади в історії нашого каналу. Незаконне рішення Національної ради стало черговим етапом масованого цькування, якому телекомпанія піддається з квітня 2010 року. Ось вже майже рік за надуманими мотивами проводяться постійні перевірки телекомпанії органами МВС, податкової міліції, СБУ, прокуратури, Антимонопольного комітету і багатьох інших «правоохоронних» структур», - констатують члени колективу телерадіокомпанії.

Вони також заявляють, що податковою міліцією «організоване кримінальне переслідування» президента телекомпанії Тетяни КРАСИКОВОЇ, яка керує колективом вже 15 років. «Постійно, до різних органів, зокрема, з питань, що стосуються змісту політичних передач, викликаються на допити керівники і рядові співробітники компанії», - сказано у зверненні.

Колектив ТРК заявляє, що має намір захищати канал і його телеглядачів у судах, але, вважає, що громадська підтримка і солідарність журналістів є ефективним засобом боротьби проти беззаконня.

«Саме тому ми звертаємося до журналістського співтовариства, до Комітету Верховної Ради України зі свободи слова і інформації, до Тимчасової слідчої комісії парламенту країни з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні і перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, до посольств демократичних держав за підтримкою», - сказано у зверненні.

«Для колективу «Чорноморки» боротьба за свободу слова – це не тільки захист права на професію. Для нас Свобода Слова – невід`ємна частина демократичного вибору України, вибору, який кожний з нас зробив для себе», - заявляють журналісти.