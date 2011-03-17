Google поліпшить якість кліпів на YouTube
01:01, 17 березня 2011Політика
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І купила для цього ірландську компанію
Пошукова система Google придбала ірландську компанію Green Parrot Pictures, щоб поліпшити якість відеокліпів, які викладаються на YouTube, повідомляє Бі-бі-сі.
Ця компанія, яка базується в Дубліні, спеціалізується, зокрема, на підвищенні різкості та усуненні наслідків нестабільності відеокамери.
Green Parrot Pictures була заснована шість років тому викладачем інженерної школи при Дублінському університеті Анілом Кокарамом.
У заяві на сайті компанії наголошуться, що вона "дуже рада, що приєднується до Google, це дасть змогу їй застосувати свій досвід для поліпшення зображення відеокліпів для сотень мільйонів користувачів у всьому світі".
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