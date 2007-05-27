Мороз вважає дострокові вибори не кращим варіантом

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ вважає дострокові парламентські вибори варіантом виходу із ситуації, що склалась в Україні, але не кращим варіантом.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси по завершенні переговорів з врегулювання політичної кризи О.МОРОЗ зауважив, що неодноразово спільно з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ говорив про те, що дострокові парламентські вибори можливі, але лише на законній підставі.

За його словами, укази Президента від 2 і 26 квітня були сумнівними і викликали напруження в політичному житті, і не тільки.

«Зараз ми створюємо можливість для реалізації норм Конституції і роз’яснень Конституційного Суду з цього приводу, які були зроблені раніше, про потреби припинення повноважень парламенту і дострокових виборі при певних обставинах, але тут рішення за конкретними депутатами з двох фракцій і оформлення цього рішення партійними з’їздами, що створює умови для дострокових виборів. Хай вони пройдуть цей шлях і підтвердять на практиці своє бажання і це створює передумови для того, щоб указ був легітимним», - сказав він, додавши, що тоді можна проводити вибори відповідно до тих змін, які парламент внесе найближчими днями.

За його словами, це дасть змогу сподіватись на те, що вибори будуть прозорими і демократичними.