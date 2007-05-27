Ющенко, Янукович і Мороз розійшлися в оцінках дій Цушка

Після завершення переговорів у Секретаріаті Президента з врегулювання політичної кризи Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО явно перевищив свої повноваження.

«Вперше за 15 років людина з пістолетом заходить в службове приміщення і це є надзвичайно велике питання», - сказав В.ЮЩЕНКО, розповівши, що сьогодні міністр давав йому пояснення, «в яких емоціях він це робив».

Але В.ЮЩЕНКО вважає пояснення недостатніми. Він сподівається, що будуть зроблені кроки, які засвідчать, що уроки з цього питання винесені.

В свою чергу, голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ не погодився з оцінкою діяльності міністра внутрішніх справ Президентом.

«Треба мати на увазі, що розвиток подій ішов в силовому варіанті. Я маю іншу оцінку щодо діяльності міністра», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що дії В.ЦУШКА були адекватними до дій Державного управління охорони.

«Але це оцінки тимчасового характеру. Ми повинні зробити висновки і зрозуміти, що силовими методами, рухаючись навпрошки, через Конституцію не можна нікому, ні голові ВР, ні Президенту, ні прем’єру, ні будь-якому посадовцю», - сказав О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що необхідно надати вищого значення Конституції, тоді легше буде вирішувати багато питань.

Він назвав позитивним те, що у сьогоднішній заяві наголошується на поверненні правовідносин в Україні між гілками влади у правове поле.

О.МОРОЗ зазначив, що дуже важливим є те, щоб всі гілки влади дотримувались закону і винесли уроки з минулих подій.

У свою чергу прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд намагався зробити все можливе, щоб не допустити застосування емоцій, особливо на високому рівні, у вищих посадовців. Але, за його словами, на жаль, інколи уникнути цього не вдавалось.

«Ми домовились, що не будемо займатись ревізіонізмом», - сказав прем’єр, додавши, що повернення назад не піде на користь майбутньому.

За його словами, необхідно робити все, щоб не повторити помилок минулого.

«Вважаю, що нам потрібно домовитись, що навіть якщо були помилки у тієї чи іншої сторони, їх потрібно скасувати, Вікторе Андрійовичу, зняти всі питання разом з усіх сторін. Висновки ми зробили, головне, щоб ми їх більше повторювали», - підкреслив прем’єр.