У ПР вирішили не карати агресивного нардепа, якщо про інцидент усі забудуть

Фракція Партії регіонів може розглянути інцидент між їх депутатом Володимиром ЛАНДІКОМ та працівником ДАІ, якщо на це будуть якісь звернення.

Про це кореспонденту УНІАН заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання, чи прийматиме фракція якісь заходи стосовно даного інциденту.

«Якщо до нас будуть якісь звернення, то, безумовно, ми будемо розглядати», - сказав він.

В той же час О.ЄФРЕМОВ додав, що наскільки він володіє інформацією, то інцидент уже вичерпано.

Як повідомляв УНІАН, минулими вихідними у Луганську розгорівся скандал за участю народного депутата В.ЛАНДІКА і співробітників ДАІ. Нібито співробітники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з правоохоронцями через те, що ті «вимагали хабар». У результаті постраждав один із співробітників ДАІ.

При цьому у ДАІ обвинуватили депутата В.ЛАНДІКА у підбурюванні до побиття інспектора.

Сьогодні, 17 березня, газета “Сегодня” повідомила, що В.ЛАНДІК визнав провину свого охоронця в інциденті з працівником ДАІ. Як пише видання, після скандалу з побиттям ДАІшника, охоронець народного депутата В.ЛАНДІКА вибачився перед інспектором. «Мій помічник визнав, що був не правий. Я його підтримую в цьому, - сказав депутат. - Що саме відбувалося між ним та інспектором того дня, цього я не бачив».