Тимошенко побачила, що кримінальна справа проти неї «успішно розвалилася»

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що дозвіл Генеральної прокуратури України на її виїзд за межі України є додатковим свідченням відсутності судової перспективи у порушеній проти неї кримінальної справи.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала в "Авторській колонці" Інтернет-видання "Українська правда".

"Сам факт надання дозволу на мій виїзд до Брюсселя свідчить про те, що кримінальна справа проти мене успішно розвалилася і не має жодної судової перспективи. Це ясно вже не тільки в Києві та в Брюсселі, але, мабуть, і в Міжгір’ї", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер партії "Батьківщина" переконана, що рішення про можливість її виїзду до Брюсселя (Бельгія) ухвалювалося не в Генеральній прокуратурі. "Я дійсно далека від думки про те, що звичайний слідчий ГПУ раптом вирішив лібералізувати режим мого переслідування. Бо якби він так справді зробив, то завтра вже сам ходив би на допити. У нас така країна, що питання про те, кого посадити і кого відпустити, вирішується особисто ЯНУКОВИЧЕМ. Це загальновідомий факт. Так що "відпускав" дійсно ЯНУКОВИЧ", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також виключила можливість скористатися дозволом на виїзд для того, щоб на певний час залишити Україну та, таким чином, уникнути кримінального переслідування. "Може, хтось там десь думає, що я якось не повернуся з Брюсселя. Так я відразу кажу: марні надії. Повернуся. Зустрічайте. 25-го", - підкреслила лідер "Батьківщини".

"Це наша маленька, але перемога. Перемога не в тому конкретному факті, що "ТИМОШЕНКО їде до Брюсселю", а в тому, що ця влада вже не може закривати очі на реакцію цивілізованого світу, на його оцінку стосовно того, що сьогодні відбувається в країні. Вона змушена, хай з примусу та з несхочу, але бодай тримати ілюзію якоїсь мінімальної показової демократії", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також висловила подяку президенту Європейської народної партії Вільфреду МАРТЕНСУ, президенту Європарламенту Єжи БУЗЕКУ, сенатору США Джону МАККЕЙНУ, міністру закордонних справ Швеції Карлу БІЛЬДТУ та всім іншим колегам з Європейської народної партії за підтримку та солідарність.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Генпрокуратури з клопотанням про можливість виїзду 23-25 березня до Брюсселя для участі у саміті ЄНП.

16 березня слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України надав екс-прем`єр-міністру дозвіл на виїзд з України.

Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень на посаді прем`єр-міністра та обрала для неї підписку про невиїзд як міру запобіжного заходу.