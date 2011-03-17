Януковичу про кіно навіть соромно говорити

Українці за 20 років незалежності не стали господарями у власному культурному просторі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на засіданні Громадської гуманітарної ради сьогодні у Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим глава держави наголосив, що дав відповідне доручення щодо вивчення стану справ у культурній та освітній сферах, «аби зрозуміти реальний стан справ напередодні надзвичайної події у житті нашої держави – святкування 20-річчя незалежності України”.

Як також заявив В.ЯНУКОВИЧ, «я знав, що ситуація, м’яко кажучи, не блискуча, але реальна картина виявилася набагато гіршою».

«Якщо називати усі речі своїми іменами, то треба визнати: за 20 років незалежності ми так і не змогли стати повноправними господарями у власному культурно-освітньому просторі. Ми втрачаємо позиції у сфері фундаментальних наукових досліджень, катастрофічно знизилися обсяги книговидання. Фахівці засвідчують застій у театральному процесі. Дедалі більше діячів культури і науки у пошуках кращої долі виїжджають за кордон, бо не можуть реалізувати себе тут, на батьківщині. Про кіно навіть соромно говорити…», - охарактеризував ситуацію глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що це є викликом для України сьогодні. За його словами, необхідно виправити ситуацію і повернути людям надію на краще та віру у власні сили.

«Ми зобов’язані подолати відчуження, що утворилося між виробниками культурного та науково-освітнього продукту і простими людьми… Наше завдання у тому, щоб відтворити простір, через який усі здобутки наших діячів культури стануть доступними кожному українцю», - наголосив глава держави.