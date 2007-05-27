Лідери коаліції сьогодні розпустять своїх прихильників?

Сьогодні о 18.00 біля Верховної Ради України (поряд із Маріїнським парком) розпочнеться мітинг Коаліції національної єдності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, мітинг пройде під гаслом «Наш вибір – мир і згода!».

Мітинг коаліції відбудеться за участю прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА і лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

Сьогодні ж вранці до Києва приїхали декілька автобусів з прихильниками Партії регіонів. Найбільше автобусів з мітингувальниками розмістилися на Поштовій площі. За даними міліції, там уже більше 70 автобусів.