Нардеп Бабурін вимагає віддати Кравчука під суд

Народний депутат України Олексій БАБУРІН (фракція КПУ) вимагає притягнути до кримінальної відповідальності екс-президента України Леоніда КРАВЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву О.БАБУРІН зробив сьогодні у Запоріжжі на мітингу, приуроченому до дати проведення в 1991 році референдуму і Всеукраїнського опитування про ставлення до Союзної держави.

"Леонід КРАВЧУК має нести кримінальну відповідальність, як один з основних учасників розвалу СРСР. Підписуючи Біловезькі угоди, він думав не про народ України, а про те, що може стати своєрідним містечковим "князьком". Подальша його діяльність тільки підтвердила цей факт. Розпродаж загальнонародної власності, скоєний його руками, призвів до тотального зубожіння 90 відсотків жителів України і надзбагачення купки олігархів. Цього "почесного" пенсіонера чекає лава підсудних" - заявив О.БАБУРІН.

За даними прес-служби Запорізького обкому КПУ, підставою для такого жорсткого вислову стало те, що екс-глава держави Л.КРАВЧУК «перекрутив волю народу».

"З 185,6 мільйона громадян СРСР з правом голосу у референдумі взяли участь 148,5 мільйони (79,5%); з них 113,5 мільйони (76,43%) висловилися за збереження оновленого СРСР. Зокрема в Українській РСР, відповідно, - 83,5 % і 70,2%, тобто кваліфікована більшість", - наголошується у повідомленні прес-служби.

За якою саме статтею КК України можуть бути кваліфіковані подібні дії Л.КРАВЧУКА, ані сам народний депутат, ані прес-служба Запорізького обкому КПУ не повідомили.

На завершення мітингу, на якому О.БАБУРІН був одним з основних виступаючих, його учасники ухвалили резолюцію, яка вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «міждержавного об`єднання у рамках ЄЕП (єдиного економічного простору між Росією, Білоруссю і Казахстаном)».