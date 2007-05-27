Симоненко вважає, що Янукович не захищатиме Цушка?

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко від імені депутатської фракції КПУ, від імені Компартії і від себе особисто подякував всім співробітникам Міністерства внутрішніх справ, офіцерам міліції і Міністру внутрішніх справ Василю Цушку за те, що "вони залишилися вірними присязі, яку давали державі і народу України".

Як повідомили ЛігаБізнесІнформв прес-службі КПУ, про це лідер українських комуністів заявив, коментуючи "спроби Президента перекласти власну провину за провокацію силового протистояння на керівника МВС В.Цушка".

П.Симоненко відзначив, що "саме завдяки рішучим діям простих громадян і особового складу міліційних підрозділів, які в рамках законодавства про міліцію виконували накази Міністра МВС, було попереджено протиправну передислокацію в столицю кількох батальйонів внутрішніх військ, яка здійснювалася на вимогу президентської команди".

"Виходячи з тих звинувачень, які прозвучали з боку Президента на адресу Міністра внутрішніх справ В.Цушка, а також відсутність чіткої позиції Кабінету Міністрів із цього приводу, я заявляю, що Компартія зробить все можливе, щоб захистити рядових співробітників, офіцерів міліції, особисто міністра Цушка, які перешкодили реалізації Президентом силового сценарію узурпації влади, і не допустити над ними розправи", - заявив лідер Компартії.

Нагадаємо, 25 травня відносно Міністра внутрішніх справ В.Цушка було порушено кримінальну справу. "Відносно Міністра внутрішніх справ Цушка порушено кримінальну справу за перевищення службових повноважень. Розслідування цієї кримінальної справи доручене СБУ. Я думаю, що і в компетенції слідчого допитувати його як підозрюваного і обирати відносно нього запобіжний захід", - заявив цього дня виконуючий обов`язки Генерального прокурора України Віктор Шемчук.