У БЮТ завтра скажуть, коли поновлять роботу з`їзду

По це повідомив Вінський

Остаточна дата проведення з"їзду БЮТ буде визначена завтра. Про це РБК-Українаповідомив член робочої групи з питань організації та проведення дострокових парламентських виборів, заступник голови партії "Батьківщина", позафракційний народний депутат Йосиф Вінський. Нагадаємо, вчора, 26 травня, з"їзд БЮТ оголосив про перерву в роботі.

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