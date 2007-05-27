У БЮТ завтра скажуть, коли поновлять роботу з`їзду
15:58, 27 травня 2007Політика
844
По це повідомив Вінський
Остаточна дата проведення з"їзду БЮТ буде визначена завтра. Про це РБК-Українаповідомив член робочої групи з питань організації та проведення дострокових парламентських виборів, заступник голови партії "Батьківщина", позафракційний народний депутат Йосиф Вінський.
Нагадаємо, вчора, 26 травня, з"їзд БЮТ оголосив про перерву в роботі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter