У СПУ втішаються тим, що поганий мир краще, ніж добра сварка

16:33, 27 травня 2007
Політика
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Але Ющенка не розуміють

Народний депутат України, член фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ вважає позитивними вчорашні домовленості Президента, прем’єр-міністра та спікера V скликання щодо виходу з політичної кризи.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН..

«З одного боку, це - позитив, оскільки Україна вже підійшла до межі переходу до стадії громадянського конфлікту і початку силових дій. Тому з цієї точки зору поганий мир краще, ніж добра сварка”, - сказав він.

З іншого боку, як вважає Є.ФІЛІНДАШ, незрозумілою є поведінка Президента в цій ситуації, оскільки компромісу, про якій говорили соціалісти і коаліція вцілому, все-таки досягнуто, тобто «не вдалося переламати коаліцію і парламент». «Але цей компроміс відбувся вже тоді, коли країну було доведено до практично крайнього стану, коли вже внутрішні війська йшли на Київ і явно не для того, щоб охороняти футбол”, - додав соціаліст.

Як позитив він назвав те, що вдалося домовитися, аби вибори «відбувалися на підставі реєстру виборців, а не застарілих списків, які місцеві адміністрації могла переробити, як завгодно. Окрім цього, домовлено про невтручання правоохоронців в судову систему». «Все це є змістом компромісу і, враховуючи, що мабуть обидві сторони не можуть бути цілком задоволені, саме це є ознакою того, що це компроміс, а не переламування однією стороною іншої», - додав Є.ФІЛІНДАШ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ та Олександр МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.

 

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