Костенко застерігає Януковича та Мороза від повторення помилок

Лідер Української народної партії, один із лідерів «Української правиці» Юрій КОСТЕНКО застерігає прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голову Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА від «саботування домовленостей про дострокові вибори».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на думку Ю.КОСТЕНКА, подібні дії прем’єра та спікера «призведуть до нового витка політичного протистояння, ще небезпечнішого, ніж станом на 26 травня».

За словами лідера УНП, документи, які підписали лідери України, «обумовлюють дві головні тези - погоджену сторонами дату дострокових виборів та механізм прийняття законопроектів, які дозволяють розблокувати проведення виборів».

У той же час, лідер УНП не виключає, що коаліція у Верховній Раді намагатиметься свідомо зірвати затвердження законопроектів, погоджених лідерами країни. За його словами, «Україна вже знає ціну слова прем’єра В.ЯНУКОВИЧА». «16 травня прем’єр, незважаючи на попередні домовленості з Президентом, так і не назвав узгоджену ними на вересень дату дострокових виборів, - нагадує Ю.КОСТЕНКО. - Мало того, прем’єр привселюдно відмовився взагалі від своїх же публічних обіцянок ці вибори проводити. 23 травня В.ЯНУКОВИЧ взагалі втік із зустрічі з Президентом, щоб публічно не оголошувати дату виборів».

На думку Ю.КОСТЕНКА, той факт, що Президенту та прем’єру лише за участі спікера О.МОРОЗА «вдалося вийти на узгоджене рішення щодо дострокових виборів, свідчить, що В.ЯНУКОВИЧ не є самостійним політиком». «Домовленості прем’єра з Президентом весь час піддавав ревізії О.МОРОЗ, і без його згоди В.ЯНУКОВИЧ не приймав ключових рішень», - зазначає лідер УНП, нагададавши, що в переліку невиконаних прем’єром домовленостей – Меморандум про порозуміння з Президентом та Універсал національної єдності.

«Домовленості Президента, прем’єра та спікера щодо призначення дострокових парламентських виборів на 30 вересня – це перемога, в першу чергу, українського народу. Нарешті припинено дискусію про владні крісла та надано можливість народу обрати національну владу", - заявив лідер УНП.