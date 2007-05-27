Симоненка не переконали: вибори провести неможливо

Лідер КПУ Петро Симоненко вважає, що на основі домовленостей Президента, прем"єра та голови Верховної ради неможливо провести парламентські вибори, повідомляє прес-служба КПУ. "Моя оцінка, позиція Компартії щодо домовленостей, які викладені в спільній заяві прем"єра, спікера і президента, полягає в тому, що на цій основі неможливо провести не тільки, "чесні та прозорі" вибори, взагалі неможливо провести законні вибори", - сказав він.

Лідер КПУ вважає, що правові підстави, на яких планується організація та проведення позачергових виборів до ВР, а саме пункту другого статті 82 Конституції, "підстави досить суперечливі і, безперечно, потребують висновків Конституційного Суду, щодо можливості їх застосування".

П.Симоненко піддав критиці ключові пункти домовленостей, які "не враховують інтереси простих громадян України і створюють небезпечний прецедент, коли самодурство і хворі амбіції кількох можновладців можуть спричинити громадянський конфлікт, зруйнувати державу, розтоптати права і волю людей".

РБК-Україна