Мороз радий з того, що Цушко у ГПУ не ховався за спинами підлеглих

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО в ситуації введення підрозділів МВС до Генеральної прокуратури України діяв у межах закону і рамках своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, таку власну оцінку О.МОРОЗ висловив на прес-конференції у Києві, яку він дає спільно з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я виходжу з особистої оцінки того, чим займався Василь Петрович (ЦУШКО - УНІАН). Хочу сказати, що він діяв у межах Конституції, у межах закону і діяв, як людина відповідальна, керівник, який не ховався за спинами підлеглих. Це, до речі, може бути прикладом для багатьох посадовців”, - заявив О.МОРОЗ.

Крім того, за його словами , кроки, що були вжиті Службою безпеки України по відношенню до В.ЦУШКА, за оцінкою Генпрокуратури є «нелегітимними і незаконними».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив журналістам, що Служба безпеки України розслідує кримінальну справу проти міністра В.ЦУШКА. Він зазначив, що справу проти В.ЦУШКА порушено небезпідставно - за перевищення службових повноважень, додавши, що “ всі ми були свідками того, як міністр внутрішніх справ віддавав незаконні накази про штурм приміщення Генпрокуратури”.