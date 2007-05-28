Генпрокуратура звинувачує 5-й канал в тиску

Генеральна прокуратура України заявляє, що “5-й канал” упереджено висвітлює її роботу.

Про це йдеться у заяві прес-служби Генеральної прокуратури України, переданій УНІАН.

“Останнім часом журналісти «5-го каналу» суб’єктивно і упереджено висвітлюють події та факти, які стосуються роботи Генеральної прокуратури України та генерального прокурора Святослава ПІСКУНА зокрема”, зазначається у документі.

Прес-служба Генеральної прокуратури пов’язує таку позицію «5-го каналу» з розслідуванням кримінальної справи про контрабанду наркотиків через кордони Німеччини, Польщі та України відносно двох громадян України, які співпрацюють із «5-м каналом». Справа порушена правоохоронними органами Республіки Польща та розслідується прокуратурою міста Києва.

Прес-служба закликає керівництво «5-го каналу» дотримуватися стандартів журналістської етики та утриматися від морального тиску на органи прокуратури.

Прес-служба Генпрокуратури ще раз повідомляє засоби інформації, що ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 25 травня Указ Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА зупинено до вирішення справи по суті. Отож С.ПІСКУН залишається на посаді генерального прокурора України, наголошується у заяві відомства.