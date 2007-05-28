Ющенко сподівається, що опозиція засвоїть урок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що опозиційні сили винесуть урок із ситуації, що склалася, і більше не допустять розколу демократичних політичних сил.

Про це він заявив у інтерв`ю італійському виданню «Corriere Della Serra», опублікованому сьогодні.

Кажучи про об`єднання зусиль з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО в умовах політичної кризи, В.ЮЩЕНКО зазначив, що такий процес не носить тактичного характеру. «Я завжди боровся і боротимуся за єдність демократичних кіл. Думаю, що урок чомусь послужить», - сказав він. Глава держави також зазначив, що на сьогоднішній день «відношення між партіями стали чеснішими, більше йдеться про національні пріоритети, стало менше егоїзму, менше непримиренних позицій».

Коментуючи причини розпаду «помаранчевої» коаліції, Президент відзначив, що багато проблем виникло через розбіжності позицій лідерів різних партій. «На кону були приватні, егоїстичні інтереси. Я б сказав, що особисті питання взяли гору над політикою. Безмірні амбіції. Завищені оцінки», - сказав В.ЮЩЕНКО.