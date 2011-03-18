Ув’язнений провів півтори доби з термометром у шлунку

У Сумській області в ізоляторі тимчасового тримання Конотопського міськвідділу міліції один із ув’язнених проковтнув медичний термометр для вимірювання температури тіла, який був наданий йому на його ж прохання в камеру.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Конотопського міжрайонного прокурора Олександра МУРАВЕНКА, ув’язнений півтори доби пробув зі стороннім предметом у шлунку. Він неодноразово скаржився на стан здоров’я працівникам ІТТ, просив їх викликати швидку допомогу.

Однак, за словами прокурора, начальник ізолятора та черговий установи ніяких заходів не вживали. І тільки через півтори доби після інциденту чоловіка госпіталізували до однієї з лікарень, де після проведення рентгенограми було прийнято рішення про негайне видалення термометра шляхом хірургічного втручання.

Після проведеної операції пацієнта помістили до спеціальної палати хірургічного відділення Конотопської центральної районної лікарні.

Водночас у прокуратурі вважають, що службові особи ІТТ внаслідок недбалого ставлення до виконання службових обов’язків створили реальну загрозу життю ув’язненого і завдали шкоди його здоров’ю. У зв’язку з цим Конотопською міжрайонною прокуратурою за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

У справі розпочато досудове слідство.