Комісар ЄС закликає Ющенка і Януковича не зупинятися на досягнутому

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР вітає досягнення згоди між українськими політиками і закликає їх до проведення конституційної реформи.

Про це йдеться у заяві єврокомісара, текст якої передано власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Я вітаю досягнуту домовленість щодо проведення парламентських виборів в Україні 30 вересня. Я задоволена, що вихід з політичного глухого кута було знайдено за столом переговорів», - зазначається у заяві комісара.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР висловила сподівання, що ця угода сприятиме проведенню демократичних виборів, а також подальшій консолідації демократії та верховенства права в Україні.

Комісар зазначає, що політична стабільність в Україні є наріжним каменем для продовження політичних та економічних реформ та поглиблення співробітництва України з ЄС. «В цьому контексті я закликаю політичні сили в Україні брати участь в процесі конституційної реформи з метою встановлення збалансованої Конституції в Україні з відповідним контролем за дотриманням такого балансу», - наголошує комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на світанку 27 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.